Leverkusen Morsbroich-Landpartie bricht alle Rekorde

Ob des sonnigen Wetters oder des zusätzlichen freien Tags über Pfingsten, auf Schloss Morsbroich ging es am Wochenende trotz der Fülle an Ständen und Besuchern sehr lauschig und entspannt zu: Gemütlichen Schrittes schoben sich die Menschen an den Ständen vorbei, die allerlei Wunderbares anpriesen: Zahlreiche Leckereien, von herzhaft bis süß, verführten die Nase, ebenso wie der anziehende Geruch von selbst geschöpften Seifen und Duftkreationen. Feinste Produkte, von Dekoartikeln für Haus und Garten, hochwertigen Kunstgegenständen, qualitätsvollen Taschen und Schreibprodukten, über Schmuck bis hin zu blühenden Pflanzen, reihten sich auf dem Schlossplatz nebeneinander. Zwischendurch luden kleine Inseln mit Liegestühlen und Sitzgarnituren zum Entspannen ein. Besucher hatten zwischen frisch gebrühtem Kaffee und Süßspeisen sowie edlen Weinen, Käse und Weinplatten, die Qual der Wahl. Gediegenes Ambiente im grünen Garten, bei Sonnenschein und säuselnder Jazz-Musik im Hintergrund.