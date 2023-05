Unternehmen setzt auf Kreislaufwirtschaft Covestro forciert Kunststoffrecycling

Aktuell liege die globale Recyclingquote von Plastikmüll erst bei neun Prozent. Doch mit mehr Recycling in industriellem Maßstab ließe sich einer Studie zufolge bis 2050 fast 60 Prozent der Kunststoffproduktion durch recycelte Materialien decken, wodurch der Erdölverbrauch um 30 Prozent gesenkt werden könnte, schreibt Covestro in einer Pressemitteilung. Hier setzt das Weltwirtschaftsforum mit seiner „Low Carbon Emitting Technologies“-Initiative an, die die Zusammenarbeit im globalen Maßstab fördert, um kohlenstoffarme Technologien für die chemische Produktion, einschließlich der Verarbeitung von Kunststoffabfall, zu entwickeln. Dazu haben jetzt sieben internationale Chemiekonzerne, unter ihnen Covestro, zusammen mit der niederländschen Forschungseinrichtung TNO die Gründung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums vereinbart. Dort soll an Verfahren gearbeitet werden, um mehr Plastikmüll mit einem geringeren CO 2 -Fußabdruck zu verarbeiten. Die ersten Aktivitäten werden sich auf die Sortierung, Reinigung und Aufbereitung von Kunststoffabfällen konzentrieren, um sie für weitere Recyclingtechnologien geeignet zu machen.