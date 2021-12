Klimawandel : Esskastanien – 600 neue Bäume für Leverkusens Wälder

Leverkusen Dürre und Borkenkäfer setzen unseren Wäldern weiter zu. Neue Baumarten sollen dem Klimawandel widerstehen. Esskastanien-Bäume haben dabei einen Vorteil: Ihre Früchte lassen sich genießen. In den Wäldern um Leverkusen und Leichlingen wurde jetzt ein Anfang gemacht.

Die Wälder in Leverkusen und Leichlingen haben einige harte Jahre hinter sich. Speziell die Trockenheit der letzten Sommer – dieses Jahr einmal ausgeklammert – hinterließen deutliche Spuren. Kein Wunder, dass sich Förster Karl Zimmermann vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW nach Alternativen umschaut. Eine davon lautet Esskastanien. „Wir kennen die Esskastanie eigentlich schon ziemlich lange“, sagt Zimmermann. „Diese zu pflanzen hatten wir aber nie wirklich auf dem Schirm.“ Speziell am Engstenberger Weg in Leverkusen hat Zimmermann nun einige Lücken gefüllt mit jenen Bäumen, die ursprünglich aus wärmeren Gefilden kommen und warme Temperaturen gut vertragen können. Einige andere stehen schon länger am Sportplatz Birkenberg in Opladen. Allerdings, räumt Zimmermann ein, seien Esskastanien längst nicht so exotisch, wie viele dächten. Er verweist auf die riesigen Kastanienwälder, die Römer bereits vor 2000 Jahren in der Pfalz anlegten. Bis heute prägen sie dort die Vegetation und sind fest verwurzelt mit der Pfälzer Kultur und Lebensart. Immer, wenn die Kastanien – „Keschde“ genannt – reif sind, stehen sie entlang der südlichen Weinstraße im Fokus. Dann gibt es dort Kastanienkirmes und Kastanienfeste. Das Angebot reicht von Brot, Nudeln und Wurst über Honig und Likör bis hin zu Bier, alles hergestellt aus Kastanien.