Pflanzaktion in Neuss : Streuobstwiesen statt 1000-Bäume-Programm

Pflanzaktion in Neuss

Neuss Die Politik wünscht sich mehr Bäume in der Stadt, doch das Geld reicht nicht für das erhoffte 1000-Bäume-Programm. Doch auch in kleinen Schritten kommt Neuss zu mehr Grün.

Herbstzeit ist Pflanzzeit. Das beherzigt auch das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima und hat die so genannte Vegetationsruhe genutzt, um an vier Stellen im Stadtgebiet insgesamt 50 Obstbäume zu setzen. Und in kleinen Schritten geht es weiter.