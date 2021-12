Schäden durch Hitze und Borkenkäfer bleiben groß : „Der Wald hat sich ein Stück weit erholt“

Düsseldorf Der Sommer war dieses Jahr ziemlich nass. Den Wäldern hat der häufige Regen aber gut getan. Denn zuvor gab es drei Hitze-Sommer, die unübersehbare Folgen für die grünen Riesen hatten. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser hat den neuen Waldzustandsbericht vorgestellt.

Viel Regen im Jahr 2021 hat den durch Borkenkäfer und Hitzesommer geschädigten Wäldern in Nordrhein-Westfalen etwas Erholung verschafft. „Der Wald hat sich ein Stück weit erholt“, sagte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Montag bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts 2021 in Düsseldorf. Die Schäden seien insgesamt aber auf hohem Niveau, es gebe keinen Grund zur Entwarnung. In den Jahren 2018, 2019 und 2020 hatten die Lageberichte jeweils die schlechtesten Waldzustände beschrieben.