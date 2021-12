Corona-Lage in Leverkusen : Weiterer Todesfall: Frau (29) gestorben

Corona-Lage in Leverkusen

Leverkusen Acht Covid-19-Patienten müssen in den Leverkusener Kliniken auf den Intensivstationen behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle seit Pandemiebeginn steigt auf 132. Amtsarzt warnt davor, sich von sinkendem Inzidenzwert täuschen zu lassen.

Weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus: Eine 29-jährige Leverkusenerin, die mit dem Virus infiziert war und Vorerkranken hatte, ist am 18. Dezember gestorben, teilt die Stadt mit. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 auf 132.

Die Inzidenz liegt am Montag bei 244,7. Ende vergangener Woche ordnete Amtsarzt Martin Oehler zu den Werten weit unter der 300er-Marke ein: „Die Spitzenwerte haben wir vorläufig hinter uns gelassen. Die Dynamik ist vorübergehend in NRW raus.“ Er schob das „Aber“ gleich hinterher: „Bei der sozio-demografischen Infrastruktur in Leverkusen werden wir beim nächsten Anstieg der Zahlen wieder ins Spitzenfeld katapultiert.“