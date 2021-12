Fußbal, Frauen-Bundesliga : Bayers Frauen lösen die Pflichtaufgabe Jena

Clara Fröhlich (l.) erzielte in ihrem dritten Bundesligaspiel ihr erstes Tor für Bayer Leverkusen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das 2:0 gegen das weiter sieglose Schlusslicht Carl-Zeiss Jena sorgt bei Bayers Bundesliga-Fußballerinnen für einen versöhnlichen Jahresabschluss. Clara Fröhlich erzielt ihr erstes Tor für die Leverkusenerinnen.

Wie erhofft haben sich Bayers Fußballerinnen mit ihrem sechsten Saisonsieg in die Winterpause verabschiedet. Das Team von Trainer Achim Feifel gab sich beim 2:0 (1:0) gegen Schlusslicht Carl-Zeiss Jena keine Blöße und genoss den erfolgreichen Abschluss nach zuvor fünf Partien ohne dreifachen Punktgewinn (vier Niederlagen, ein Remis) sichtlich. Der Pflichtsieg geriet nach der frühen Führung nie in Gefahr und hätte bei etwas konsequenterer Chancenverwertung deutlicher ausfallen können.

Die Leverkusenerinnen hätten die Begegnung schon vor der Pause entscheiden können. Vom Start weg entwickelten sie viel Druck und kamen immer wieder zu guten Gelegenheiten. Gleichzeitig standen sie hinten – wie von Coach Feifel gefordert – sicher und ließen keine Torchance der Gäste aus Thüringen zu. Einen Kritikpunkt jedoch musste sich der Tabellensechste gefallen lassen: Angesichts der Vielzahl an Chancen war nur ein Treffer in den ersten 45 Minuten zu wenig.

In ihrem dritten Bundesliga-Einsatz bewahrte Clara Fröhlich die Ruhe und erzielte mit einem feinen Schlenzer ins Eck den Führungstreffer (6.). „Ich hatte auch etwas Glück, hab die Lücke gesehen und dann hat alles gepasst“, beschrieb die 17-Jährige ihr Premierentor. Das frühe Tor schien das Talent zu beflügeln. Sie blieb auch in der Folge eine der auffälligsten Spielerinnen, scheiterte bei einem Kopfball am Querbalken (14.) und schoss nach einem starken Dribbling über das Tor (21.).