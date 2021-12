„Goldener Windbeutel“ von Foodwatch : Hähnchenbrustfilet von Rewe gewinnt Negativpreis für irreführende Klima-Werbung

Aktivisten von Foodwatch überreichen dem Handelsunternehmen Rewe den Negativpreis „Goldener Windbeutel 2021“ am Firmensitz in Köln. Foto: obs/Henning Kaiser

Berlin Das Produkt werde nicht emissionsfrei hergestellt, kritisierte die Verbraucherorganisation. Außerdem schütze ein in diesem Zusammenhang betriebenes Partnerschaftsprojekt in Peru zur Kompensation von Treibhausgasen weder den dortigen Wald noch das Klima. Rewe selbst nannte die Verleihung „unberechtigt".