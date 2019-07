Bayer Big Band : Das Topos eröffnet die Freiluftsaison

Am Donnerstag spielte die Bayer Big Band – ein Genuss für die Zuhörer.

Die „Freiluftsaison“ vor dem Jazz-Lokal „topos“ ist eröffnet. Sie wurde am Donnerstag mit dem 23. Open-Air-Konzert der Bayer Big Band eingeläutet. Zehn Stücke und eine Zugabe aus dem umfangreichen Repertoire hatte Jörg Kaufmann – künstlerischer Leiter der Bayer Big Band seit 1991, der auch als Solist am Tenor-Saxofon und Komponist agiert – zu diesem Anlass ausgewählt.

Jörg Kaufmann erklärte den Verzug mit Sound- und Abstimmungsproblemen. Locker-leichter Shuffle-Swing erklang zur Komposition „Count Bubbas Revenge“ (Gordon Goodwin), als Gastspieler Bernd Lechtenfeld das Solo an der Posaune übernahm. Saxofonistin Ina Schäfers hatte Geburtstag. Und Randy Reer ist nicht nur Saxofonspieler in der Big Band, sondern auch Sänger. Mit der Jazz-Interpretation „Cannonball“ des schwergewichtigen US-Amerikaners Julian Edwin Adderley begeisterte er die Zuhörer ebenso wie mit dem Stück „All the things you are“. Der Song aus dem Broadway-Musical „Very Warm for May“ ist zu einem beliebten Jazz-Standard im Swing avanciert.