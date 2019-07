Theater-AG : Krabat am Heisenberg-Gymnasium

Die Theater-AG am Heisenberg-Gymnasium hat mit viel Aufwand Krabat einstudiert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die Theater-AG wagt sich in diesem Jahr an einen dunklen Stoff heran.

Von Monika Klein

Ein wenig echte Zauberei sollte schon dabei sein, wenn ein Stück über schwarze Magie auf die Bühne gebracht wird. Das fanden zumindest die zwölf Mitglieder der Theater-AG am Werner-Heisenberg-Gymnasium. Natürlich nichts Großes und Kompliziertes, was sich in einer Schulaula schon aus Sicherheitsgründen gar nicht realisieren lässt. Aber zum Glück gibt es ja so etwas wie handelsübliche Batterie-Kerzen, die scheinbar durch Zauberkraft ein- und ausgeschaltet werden und durchaus ihre Wirkung entfalten.

Nach der Aufführung von Peter Pan im vergangenen Jahr wollte die AG unbedingt einen gruseligen und dunklen Stoff umsetzen. Einige hatten den „Krabat“ von Ottfried Preußler gelesen und das gab letztlich den Ausschlag. Wobei die Produktion, die am Mittwochabend in der Schule Premiere feierte, weder ein Remake dieses Buches ist, noch genau die zugrunde liegende alte sorbische Sage wiedergibt.

Die Theater-AG präsentierte ihren eigenen „Krabat“ mit Elementen und Figuren aus beidem. Der spielt, entsprechend der Sage, in der Oberlausitz in der geheimnisvollen Schwarzen Mühle im Koselbruch. Damit die Schauspieler so natürlich wie möglich agieren, haben sie auch kein fertiges Skript bekommen, dass sie stur auswendig lernen mussten.

Im Gegenteil begann das Schuljahr für die Schüler der Klassen fünf bis neun, die absolut freiwillig in dieser AG aktiv sind, mit vielen Improvisationsübungen. Erst vor den Weihnachtsferien wurden die Rollen gesucht, wobei Lehrer Heribert Rösner ganz genau überlegt, was wirklich zu wem passt. Erst als die Mitwirkenden mit ihren Figuren warm wurden, hat er angefangen das Stück zu schreiben und dabei den Charakteren der Mitspieler anzupassen. Und zwar so, dass es dem Sprachgestus der Kinder angemessen ist.

Nach und nach wurden die gerade fertig gewordenen Szenen einstudiert, ohne die Texte dabei nur sklavisch auswendig zu lernen. Das erklärt, warum das Spiel der Gruppe so natürlich wirkt. Ganz fertig war dieser neue „Krabat“ erst vier Wochen vor dem Aufführungstermin. Rhythmus und Bewegung wurden als weitere Bühnenelemente hinzugenommen.