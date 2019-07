Radtour mit der Baudezernentin : Stadt setzt auf barrierefreies Bauen

Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Medienvertreter fuhren in Leverkusen verschiedene Beispielobjekte zum Thema Barrierefreiheit an. An den verschiedenen Stopps in Opladen und Quettingen erläuterte die Verwaltung die wichtigsten Details. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Bei einer Radtour zeigten Andrea Deppe und weitere Stadtmitarbeiter Beispiel-Projekte aus verschiedenen Bereichen.

Das halbjährige Stelldichein des Baudezernats der Stadt und Teilen der Verwaltung, bei dem Vorgänge zu einem festen Thema dargelegt werden, führte einen Tross mit Baudezernentin Andrea Deppe an der Spitze am Freitagvormittag mit dem Rad durch Opladen und Quettingen. Barrierefreies Bauen stand diesmal im Mittelpunkt.

Laut Deppe habe das barrierefreie Bauen in der jüngeren Vergangenheit an Wichtigkeit gewonnen. Daran habe natürlich auch der demografische Wandel seinen Anteil. Glaubt man den Zahlen von Mobilitätsmanager Christian Syring, wird der Anteil der über 60-Jährigen in einigen Jahren auf jeden Dritten ansteigen. In der Planung, bekundete Deppe, werde man manchmal etwas blind für die einfachsten Maßnahmen, „weil wir ohne Einschränkungen durchs Leben gehen“. Nicht nur hält eine neue DIN-Norm die wichtigsten Parameter des barrierefreien Bauens fest, auch spielt die Bauweise für die Fördergelder, die die Stadt für viele Projekte so dringend benötigt, eine wichtige Rolle. Denn ohne die gerechte Planung, werden die Gelder nicht bewilligt, wie Stefan Karl vom Fachbereich Stadtplanung erläuterte.