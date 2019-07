Basketball-Regionalliga : Fast-Break sieht den Abstieg als Ansporn zum Aufstieg

Leverkusen Als Viertletzter mussten die Basketballer den bitteren Gang in die 2. Regionalliga antreten. Für Trainer Thomas Pimperl kommt nur der direkte Wiederaufstieg in Frage.

Nach einer Saison mit einigen Höhen und Tiefen sind die Basketballer des SC Fast-Break Leverkusen wieder in die zweite Regionalliga abgestiegen. „Es war schon sehr bitter, dass wir als Viertletzter runter müssen. Aufgrund der erhöhten Absteiger aus der höheren Klasse hat uns leider dieses Schicksal getroffen. Damit war im Saisonverlauf nicht unbedingt zu rechnen. Unser Blick geht aber schon wieder nach vorne und wir wollen unbedingt wieder den Aufstieg schaffen“, betont Trainer Thomas Pimperl, der sich derzeit mit seinem Team in der ersten Vorbereitungsphase befindet. Anlässlich des 50-jährigen Vereinsjubiläums in drei Jahren wollen die Fast-Break-Basketballer auf jeden Fall wieder in der ersten Regionalliga spielen.