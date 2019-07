Ehrenamtler von Bayer im Einsatz : Aus Urwald wird Gemüsegarten

Leverkusen Bayer-Mitarbeiter befreiten innerhalb der Ehrenamtsinitiative „ProSi“den verwilderten Garten des Jugendzentrums „Bunker“ von Unkraut.

Ungläubige Blicke gefolgt von einem Schmunzeln, das sich schließlich zu einem herzhaften Lacher entwickelt. Das war die Reaktion der sechs Freiwilligen, als sie zum ersten Mal den Garten des Jugendzentrums betraten. Hinter dem klobigen Betongebäude eröffnete sich ihnen das Bild eines kleinen Urwaldes. Von den einst 14 kleinen Kräuterbeeten in einer Ecke des großzügigen Gartens war nichts mehr zu erkennen. Lauter Grün, meterhoch gewachsen, hatte das Areal erobert. „Da würden wir gerne wieder ein hübsches Gemüsebeet anpflanzen, mit allerlei, was die Kinder gerne so haben wollen“, erzählte Reiner Hilken, Leiter des Jugendzentrums. Lange schon habe er mit dem Gedanken gespielt, den Garten wieder herzurichten. „Aber wie so häufig, fehlte uns dafür die Zeit und das nötige Kleingeld.“ De Mitarbeiter-Initiative „ProSi“ schickte die helfenden Hände, die Bayer-Stiftung gab 2000 Euro für die Bepflanzung neuer Gemüsebeete.