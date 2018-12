Konzert im Leverkusener Jazzlokal: Will Russ jr. verzaubert Zuhörer im Topos

Leverkusen Eine Stimme sanft schmeichelnd wie Samt und Seide: Als Will Russ jr. zum Premierenbesuch im Leverkusener Jazzlokal „Topos“ zu Gast war, verzauberte er die Zuhörer geradezu. Viele fühlten sich an die Stimme des legendären Barry White erinnert, der einst die Merkmale der Soul-Musik mit sonorem Bariton und dem Pathos eines schwarzen Predigers zu unvergleichlichen Erinnerungen vereinigte.

Sein Talent konnte er bei vielen anderen Gelegenheiten präsentieren, arbeitete etwa mit Künstlern wie Ray Charles, Mariah Carey und Michael Bolton zusammen. Mehrfach sang er überdies für Clint Eastwood und die ehemalige First Lady Hilary Clinton. Der „First Lady von Leverkusen“ und Topos-Gastgeberin Ingrid Orth widmete er den Titel „Georgia on my mind“, der zumeist mit Ray Charles assoziiert wird, welcher den Song wiederum für sein 1960er Album „The Genius Hits the Road“ aufnahm.

„Der Mann hat eine tolle Stimme“, sagte nicht nur Bert Emundts anerkennend über Russ, während dieser den Titel „Sittin‘ on the dock of the bay“ zum Besten gab. Zum Lied des Soulmusikers Billy Preston „Will it go round in circles“ aus seinem 1972 erschienenen Album „Music is my life“ klatschte das Publikum spontan mit. Zum Klassiker „A change is gonna come“, den schon Aretha Franklin interpretierte, entschuldigte sich Russ sich beim Publikum für diesen „Verrückten“ (gemeint war US-Präsident Donald Trump) und merkte an: „Das passiert, wenn Leute nicht wählen gehen.“