Streit zwischen Leverkusen und Dormagen : „Jedes Recht auf Steuersenkung“

Der Dormagener Rat fordert Leverkusen auf, die Gewerbesteuer nicht zu senken. Oberbürgermeister Uwe Richrath verwahrt sich gegen den Vorwurf „Steueroase“. Die Großkonzerne sehen die Senkung als Attraktivitätsplus für den Standort Leverkusen.

„Wir sind keine Steueroase, wir bewegen uns im Rahmen der Steuergesetze“: Oberbürgermeister Uwe Richrath findet deutliche Worte auf eine Resolution, die der Dormagener Stadtrat am Donnerstag verabschiedete. Ein Kernpunkt: Die Dormagener fordern Leverkusen auf, die massive Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes nicht weiter zu verfolgen und stattdessen ein klares Zeichen für kommunale Solidarität zu setzen. Zudem sollen Städte und Gemeinden nicht in einen Konkurrenzkampf der gegenseitigen massiven Unterbietung der Gewerbesteuerhebesätze eintreten.

Die Grünen teilten nach dem Ratsentscheid mit: „Allen ist klar, dass durch die Senkung der Gewerbesteuer zumindest übergangsweise Einnahmeeinbrüche zu erwarten sind. Die Ratsmehrheit beantragte trotzdem die Reduzierung des Grundsteuerhebesatzes bereits in 2020. Ein ausgeglichener Haushalt ist so noch schwerer zu erreichen.“

CDU-Fraktionschef Stefan Hebbel merkt an: „Die Grundlage der Senkung war, dass nicht auszuschließen war, dass Dormagen vorhat, die Gewerbesteuern abzusenken.“ Hebbel spielt auf das Schreiben des Dormagener Bürgermeisters Erik Lierenfeld vor der Leverkusener Ratssitzung an, in dem er sich gegen die Steuerpläne aussprach (wir berichteten). Hebbel: „Ich verstehe Besorgnis und Verstimmung. Wir mögen diesen Kannibalismus auch nicht. Aber wir wollen auch nicht die sein, die am Ende gefressen werden.“