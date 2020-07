Amtsgericht Leverkusen : Schon als Fünfjähriger auf der schiefen Bahn

Leverkusen Jugendschöffengericht behandelt „hoffnungslosen Fall“. 20-jähriger Seriendieb hat ein langes Strafregister. Er wird nach Jugendrecht verurteilt und kommt mit Verwarnung und Sozialstunden davon.

Unter laufender Bewährung hatte der junge Mann vom 28. Mai bis 24. Juni 2019 fünf Diebstähle in Opladen begangen. Dabei hatte er die Ware häufig verkauft und einen Schaden in Höhe von knapp über 200 Euro verursacht. Der Jugendliche gab die Taten vor Gericht gleich zu.

Es täte ihm „auch leid“, stieg die Verteidigung in die Verhandlung ein. Er habe Schulden wegen zwei Handyverträgen gehabt und sah sich daher offenbar gezwungen, die Diebstähle zu begehen. „Es ist aber nicht so, dass wir hier auf die Tränendrüse drücken wollen“, sagte der Rechtsbeistand.

Denn schon im Kindergartenalter, so berichtete die Jugendgerichtshilfe, war er mit unsozialem Verhalten auffällig geworden, mit fünf Jahren folgte die erste Therapie. So begleiteten ihn Maßnahmen des Jugendamts, der Awo und Caritas sein ganzes Leben. Und auch jetzt wohnt er in einem betreuten Wohnheim der Caritas. Allerdings gebe es keine Stabilität in den Maßnahmen, bemängelte die Frau, da er sie immer wieder abbreche. Auch wisse sie nicht, welche Weisungen das Gericht ihm dahingehend auferlegen könne. „Er hat sie alle ausgeschöpft“, betonte sie.