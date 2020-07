Xantener Straße in Rheinberg : Bürger hätten besser behandelt werden müssen

Meinung Diesmal also die Xantener Straße. Anwohner beschweren sich und beschließen, gegen die Stadt vor Gericht zu ziehen. Weil sie nicht einsehen, sich an den Kosten für den Ausbau zu beteiligen.

Zuvor waren es Hauseigentümer der Orsoyer Straße, die den juristischen Weg wählten. Auch dort gab es Ärger. Auffällig ist, dass die Stadt in beiden Fällen die Straßen zunächst als Anliegerstraßen klassifiziert hatte. Was dazu berechtigt, höhere Anliegerbeiträge zu kassieren. In beiden Fällen musste das korrigiert werden. Klar: Jedem Laien ist klar, dass die Orsoyer Straße und die Xantener Straße Hauptverkehrsstraßen sind. Man kann nur hoffen, dass die Falsch-Einstufung in beiden Fällen versehentlich passiert ist. Andernfalls müsste sich die Verwaltung Abzocke der eigenen Bürger vorwerfen lassen. Und das wäre fatal. Mit den Anwohnern der Xantener Straße hätte anders umgegangen werden müssen. Eine Entschuldigung für so manche Panne wäre angemessen gewesen.