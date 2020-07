Amtsgericht Leverkusen : Nachstellung per Peilsender? Gericht stellt Verfahren ein

Nachstellung per Peilsender? Gericht stellt Verfahren ein

Leverkusen/Leichlingen Laut Anklage soll ein 47 Jahre alter Mann aus Leichlingen in einem Zeitraum vom 1. März bis 11. Juni 2018 seine Ex-Freundin durch einen Peilsender unter ihrem Auto und einem Programm auf ihrem Computer überwacht haben.

Der Angeklagte bestritt im Prozess die Vorwürfe gegen ihn. In der Tat sollten sich in der Folge keine Beweise für seine Schuld finden lassen. Der Peilsender, der durch Panzerband unter dem Auto der vermeintlich Geschädigten befestigt sein sollte, wurde durch diese bei der Polizei abgegeben – und dann nicht genauer untersucht. Der 47-Jährige erläuterte in der Verhandlung, ein solches Gerät für seinen Hund besessen zu haben.