Krankenhäuser reagieren : Steigende Infektionszahlen: Pflichttest bei Aufnahme in allen Leverkusener Kliniken

Leverkusen Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen hat sich die Kplus-Gruppe entschlossen, alle neu aufgenommenen Patienten auf das Coronavirus zu testen. Das Verfahren läuft in den Kliniken St. Remigius und St. Josef seit Montag. Am Donnerstag zog das Klinikum nach. Ab kommenden Montag soll auch dort jeder Neuzugang getestet werden.

Wer ins St. Remigius-Krankenhaus in Opladen oder in das St. Josef-Krankenhaus in Wiesdorf (beide gehören zur Kplus-Gruppe) aufgenommen werden will, muss zuvor den Mund für einen Abstrich zum Corona-Test öffnen. Eine Anordnung des Gesundheitsamtes gibt es dafür nicht. Am Donnerstag zog auch das Klinikum nach. Ab Montag wird auch dort jeder Neuzugang getestet.