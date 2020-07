Postsriptum - diese Woche in unserer Stadt : Auch mal Applaus für die Polizei

Postsriptum - diese Woche in unserer Stadt

Leverkusen Rettungskräften und Pflegepersonal wird in Corona-Zeiten applaudiert. Polizisten, die Gesundheit und Leben riskieren, eher nicht. Statt dessen wird ihnen „latenter Rassimus“ unterstellt. Fair ist das nicht.

Gleich drei Mal musste in den vergangenen drei Wochen in Leverkusen das Spezialeinsatzkommando der Polizei eingesetzt werden. Das SEK kommt, wenn es so richtig brenzlig werden könnte. Die schwer bewaffnete und besonders geschützte Sondereinheit wird aktiv, wenn von Straftätern akute Gefahr für ihr Umfeld ebenso wie für die Polizisten selbst ausgeht. Ein gewalttätiger Familienvater bedrohte seine Frau, ein mutmaßlicher Mörder wurde gesucht, ein Bewaffneter wehrte sich gegen eine Zwangsräumung. Ein Zufall? Oder Ausdruck zunehmender Gewaltbereitschaft von Teilen einer Gesellschaft, die sich vermehrt gegen Regeln und staatliche Institutionen stellen. Dazu gehört auch die Polizei.