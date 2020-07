Aktion : Oasen für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge

Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath präsentiert die Tafel in einer Blühwiese. Foto: Naturgut

Leverkusen Das Naturgut Ophoven will den Einsatz für den Artenschutz sichtbar machen. Interessierte können eine Holztafel erwerben. „Hier blüht es für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge!“ steht auf dem Schild.

Blühwiesen und bienenfreundliche Vorgärten sind Farbenfeuerwerke, aber oft nur für kurze Zeit. Damit die Beete auch nach dem Abblühen nicht verkannt werden, bietet das Gut Ophoven Gartenbesitzern, die sich für den Artenschutz starkmachen, eine Holztafel an. „Hier blüht es für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge!“ steht auf dem Schild.

Im Rahmen der Artenschutz-Kampagne „Leverkusen blüht auf“ werden diese Tafeln in der Werkstatt des Naturguts Ophoven gefertigt. „Leverkusener haben so die Möglichkeit, ihren Einsatz für den Artenschutz sichtbar zu machen“, erklärt Hans-Martin Kochanek, Leiter des Naturguts Ophoven. Wer Interesse daran hat und Unterstützer der Kampagne „Leverkusen blüht auf“ werden will, kann sich beim Naturgut melden (zentrum@naturgut-ophoven.de) und sich gegen eine Gebühr von acht Euro die Tafel abholen.