Amtsgericht : Neffe als Schleuser? Gericht spricht Serben frei

Leverkusen Vier Personen auf der Rückbank. Polizei setzt Familie an der Grenze fest. Tatvorwurf gegen 32-Jährigen nicht haltbar. Prozess vor dem Amtsgericht in Opladen endet mit einem Freispruch.

Laut Anklage war die Gruppe am 13. März 2019 in einem Pkw an der deutsch-österreichischen Grenze aufgefallen, da vier Personen auf dem Rücksitz transportiert wurden. Bei der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der Familie aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern bereits tagszuvor die Einreise verweigert worden war. Daher gingen die Beamten von einem Versuch aus, die serbischen Landsleute einzuschmuggeln. Der Angeklagte, der den Wagen fuhr, rechtfertigte sich ausführlich. Demnach habe es sich bei einer der Personen um seinen Onkel gehandelt. Der habe ihm berichtet, er wolle ihn in Deutschland besuchen, sei jedoch an der Grenze wegen zu wenig Bargeld aufgehalten worden.