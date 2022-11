Traditionelles Grünkohl-Treffen in Leverkusen : Senatorentour zur Feuerwache

Leverkusen-Opladen Feuerwehrchef Hermann Greven hatte am Wochenende jecken Besuch: Die Senatoren der Altstadtfunken Opladen kamen zur Führung durch die Wache Edith-Weyde-Straße vorbei. Danach ging’s traditionell zum Grünkohlessen in die Sparkasse.

Per Bus ging’s vom Treffpunkt Funkenturm zur Hauptfeuerwache an der Edith-Weyde-Straße. Dort nahm Feuerwehr-Chef Hermann Greven die Senatoren in Empfang, führte durch die Wache. Die Gäste waren erstaunt ob Größe und technischer Ausstattung der Anlage. Ein Foto an der Drehleiter war da ein Muss.