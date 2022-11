Leverkusen hat – endlich wieder – einen Prinzen : „Die beste Proklamation aller Zeiten“

Wir haben einen Prinzen – trunken vor Glück ließ sich Marijo I. in der Menge feiern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Prinz im dritten Anlauf. Und was für einem. Marijo I. Klasic legte am Samstag im Forum einen Auftritt hin, der erfahrene Karnevalisten zu wahren Lobeshymnen verleitete. Und den Elektriker aus Wiesdorf noch am Sonntag glückstrunken sagen ließ: „Es war genial.“