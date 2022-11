Hitdorfer Bürgerinitiative schlägt Alternative vor : Mahnwache gegen Kita-Bau an Weinhäuserstraße

Auf dem Areal am Rande von Hitdorf soll eine sechszügige Kita entstehen. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Hitdorf Wesentlich mehr Verkehr, hohe Belastungen für Anwohner, Versiegelung von Flächen: Die Bürgerinitiative „Wem gehört Hitdorf“ fasst die Befürchtungen zusammen, die in Hitdorf die Runde machen in Zusammenhang mit einer neuen Kita am Ende der Weinhäuserstraße. Eine Mahnwache ist geplant.