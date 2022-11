Inbetriebnahme nach Flut-Sanierung : LTV testet die frisch sanierte Sekundarschulhalle

Nagelneu: Die Turnhalle an der Sekundarschule ist wieder nutzbar. Härtetest war quasi das Heimspiel des LTV am Wochenende. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Nach 18 Monaten „Flutpause“ unterzogen die Basketballer des LTV die frisch sanierte Sporthalle der Sekundarschule am Wochenende beim Heimspiel einem letzten Härtetest. Offizielle Inbetriebnahme ist am Montag.

Die Gäste aus Wuppertal-Barmen holten den Sieg. Den Basketballern des Leichlinger Turnvereins (LTV) stahl sich am Wochenende trotzdem ein kleines Lächen ins Gesicht. Immerhin kassierten sie die Niederlage im „ersten Heimspiel in Leichlingen nach 18 Monaten“, melden die Basketballer am Sonntagmittag. Und das wiederum ist auch eine gute Nachricht über den LTV hinaus. Ab Montag kann der Schulsport wieder in der Halle stattfinden, die von der Flut im vergangenen Jahr stark in Mitleidenschaft gezogen worden war.