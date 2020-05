Unter Drogen? : 18-Jähriger verletzt Rettungssanitäter

Bei einem Einsatz in Quettingen wurde ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes verletzt. Foto: dpa/Boris Roessler

Quettingen (bu) Ein 18-jähriger, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand, hat am Samstagabend bei einem Rettungseinsatz an der Neucronenberger Straße einen Sanitäter (44) verletzt. Die Notfallmediziner alarmierten die Polizei, nachdem der 18-Jährige im Rettungswagen um sich geschlagen hatte.

Dabei hatte er laut Polizeibericht den 44-Jährigen so stark verletzt, dass der nicht mehr dienstfähig war. Die Polizisten begleiteten den Transport des jungen Mannes in eine Klinik und ordneten eine Blutprobe an. Der 18-Jährige soll zuvor einen internistischen Notfall erlitten haben, Freunde des Tatverdächtigen alarmierten daraufhin den Rettungsdienst.