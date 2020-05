Schlüsseldienste : Verbraucherzentrale warnt vor Abzocke

Leverkusen Bei Schlüsseldiensten und Rohrreinigungsfirmen müsse man genau hinschauen, raten die Experten. Ein Teil von ihnen nutze die Notlage von Menschen, die sich ausgesperrt hätten oder in deren Wohnung ein Rohr verstopft sei, schamlos aus.

Die Tür fällt ins Schloss, und der Schock folgt auf dem Fuß – der Schlüssel liegt noch in der Wohnung. Nun muss ein Schlüsseldienst her, der die Tür öffnet und dem Pechvogel Zugang in die eigenen vier Wände gewährt. Abgebrühte Firmen nutzen diese Notlage oft aus, um Wucherpreise für ihre Dienste zu verlangen.