Leverkusen : Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Leverkusen-Steinbüchel an der Schöneberger Straße / Wilmersdorfer Straße ist ein Mann ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Foto: RP/Uwe Miserius

Leverkusen Bei einem Brand in Leverkusen-Steinbüchel ist am heutigen Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 9.30 Uhr ein Feuer in einem Hochhaus an der Schöneberger/ Wilmersdorfer Straße ausgebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von Susanne Genath

Die Wehrleute konnten den Mann nur noch tot aus der Wohnung bergen. Außerdem soll eine andere Person in dem Haus leicht verletzt worden sein.

Notfallseelsorger sind vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr löschte mit zwei Drehleitern. Sie war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Bewohner mussten das Haus verlassen. Weil sich das Gebäude in der Nähe einer Bushaltestelle befindet, mussten viele Busse während des Einsatzes warten.

(sug)