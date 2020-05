Vorfall am Hauptbahnhof Hagen : 27-Jähriger nach Streit schwer mit Messer verletzt

Hagen Am Hagener Hauptbahnhof ist ein Streit eskaliert: Auf einen 27-Jährigen wurde mehrfach eingestochen. Drei Verdächtige konnten kurz nach der Tat festgenommen werden. Viele Fragen sind noch offen.

Bei einer Messerattacke in Hagen ist ein 27-Jähriger schwer verletzt worden. Er sei in der Nacht zum Samstag in eine Spezialklinik eingeliefert worden, teilte die Polizei mit. Sein Zustand war auch am Sonntag weiter „unverändert“, wie ein Polizeisprecher sagte.