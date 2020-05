Mordermittlung in Bielefeld : 73-Jähriger ruft die Polizei - gibt an, die eigene Ehefrau getötet zu haben

73-Jähriger ruft die Polizei - gibt an, die eigene Ehefrau getötet zu haben

Mordermittlung in Bielefeld

Bielefeld Ein älterer Mann hat am Sonntagmorgen den Notruf gewählt, er habe seine Frau getötet. Der 73-Jährige aus Bielefeld ließ sich widerstandslos festnehmen. Wie seine Frau verstarb, ist noch unklar.

Am Sonntag rief ein Mann in Bielefeld am frühen Morgen die Polizei über Notruf, dass er seine 75-jährige Ehefrau getötet habe. Wie die Polizei mitteilt, ließ sich der 73-jährige Tatverdächtige widerstandslos festnehmen. Bei der Ehefrau konnte der eingesetzte Notarzt nur noch den Tod feststellen.