Polizei-Einsatz in Dormagen : Prügelei von 14 Jugendlichen auf dem Bahnhofvorplatz

(Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Dormagen Eine Gruppe war von einer anderen angegriffen worden. Nach Aussagen der Opfer seien sie von einem der Täter mit einem Messer bedroht worden. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Haupttäter ergreifen und festnehmen.

Von Carina Wernig

Am Dienstag um kurz vor 17 Uhr ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung von 14 Jugendlichen und jungen Männern auf dem Willy-Brandt-Platz am Dormagener Bahnhof. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion den Einsatz: „Wir sind am Dienstag Nachmittag zum Willy-Brandt-Platz gerufen worden, wo wir mit mehreren Streifenwagen vor Ort waren und alle beteiligten 14 Jugendlichen und junge Erwachsene antrafen“, erklärte Diane Drawe, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde Neuss. Die Polizei nahm die Personalien der Beteiligten an der Prügelei auf. „Wir ermitteln nun wegen Körperverletzungen“, so Drawe, die aber auch betont: „Es wurde niemand schwer verletzt.“ Ob es einen Zusammenhang mit ähnlichen Delikten in Dormagen in den vergangenen Monaten gibt, kann die Sprecherin noch nicht sagen: „Das überprüfen wir gerade.“

Ein Zeuge hatte die „Hetzjagd mit anschließender Gewaltattacke“ am Dienstag miterlebt. Er hatte 13 bis 15 Jugendliche beobachtet, die schreiend über das Bahnhofsgelände in Richtung Netto-Supermarkt rannten. „Schnell wurde deutlich, dass ca. acht Jugendliche, alles Dormagener, vor einer Bande mit dicken Stöcken bewaffneter Jugendlicher flüchteten“, so der Zeuge. Dann sei es zu einer Prügelattacke gekommen, bei der mehrere Opfer leicht verletzt wurden.

Die alarmierte Polizei rückte innerhalb von acht Minuten an, wie der Zeuge schildert: „In dieser Zeit flüchteten die Täter kurzfristig, um gegenseitig die Kleidung zu tauschen, was an der Wiedererkennung aber nichts änderte.“ Nach Aussagen der Opfer seien sie von einem der Täter mit einem Messer bedroht worden. Die Polizei konnte die zwei Haupttäter ergreifen und festnehmen, so der Zeuge, der lobt: Die etwa 20 Polizeibeamten hätten ihre Aufgabe hervorragend erledigt und die Täter ergreifen können.