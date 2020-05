Opfer weiter in Lebensgefahr : Mordkommission in Dormagen sucht nach drei Verdächtigen

Dormagen Ein 43-Jähriger war am Samstag im Dormagener Stadtteil Horrem angeschossen worden. Nun sucht die Mordkommission einem Zeugenaufruf mit den Beschreibungen mehrerer möglicher Verdächtiger.

Ein 43-jähriger Kölner war am Samstagmittag in Dormagen angeschossen worden, Zeugen hatten dies der Polizei gemeldet. Das Opfer wurde nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich das Opfer weiterhin in Lebensgefahr und ist nicht vernehmungsfähig. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wertet die Tat zum jetzigen Zeitpunkt als versuchtes Tötungsdelikt.