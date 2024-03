20-Jähriger lebensgefährlich verletzt Versuchtes Tötungsdelikt in Wuppertaler Einkaufszentrum – 19-Jähriger in U-Haft

Ein 20-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in einem Einkaufszentrum in Wuppertal-Elberfeld lebensgefährlich verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft stuften den Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt ein. Wie die beiden Behörden mitteilten, wurde am Freitag ein 19-jähriger Tatverdächtiger, der sich nach dem Vorfall am Donnerstagnachmittag selbst auf einer Polizeiwache gestellt hatte, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den 19-Jährigen an.