Nach Lynchmord Drei Verdächtige nach Tod von achtjährigem Mädchen in Mexiko festgenommen

Nach dem grausamen Tod eines achtjährigen Mädchens in Mexiko und der danach von einer wütenden Menschenmenge verübten Selbstjustiz an einer mutmaßlichen Mittäterin haben die Behörden drei Verdächtige festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Guerrero erklärte, wurden am Samstag ein Mann und ein Minderjähriger „wegen des Verbrechens des Femizids“ verhaftet; ein weiterer Mann war demnach am Vortag unter ähnlichen Vorwürfen festgenommen worden.