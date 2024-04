Verdächtiger festgenommen Transperson an Bremer Hauptbahnhof mit Reizgas attackiert

Bei einer Attacke am Bremer Hauptbahnhof ist eine Transperson von einem jungen Mann beschimpft und mit Pfefferspray angegriffen worden. Das 27-jährige Opfer erlitt Augenreizungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei in der Hansestadt am Mittwoch mitteilte. Einsatzkräfte der Bundespolizei in Zivilkleidung nahmen den Verdächtigen nach kurzer Flucht fest.