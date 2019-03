Leichlingen putzt sich heraus : Weniger Teilnehmer bei der Putzaktion

Geschäftsstellenleiterin Isabella Klein (r.) und ihre Helfer von der VR Bank machten am Fluss sauber. Die DLRG konnte wegen des Hochwassers nicht mit dem Boot ins Wasser. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Rund 400 junge und erwachsene Leichlinger haben in den vergangenen Tagen säckeweise Müll aus Gebüschen und Grünflächen gesammelt.

Da ist Leichlingen seiner Zeit mal weit voraus: In der vergangenen Woche und am Wochenende haben sich wie in den vergangenen Jahren wieder rund 200 Kinder und 200 Erwachsene an der traditionellen Gemeinschaftsaktion „Leichlingen putzt sich heraus“ beteiligt. Damit liegen sie voll im Trend: Seit geraumer Zeit laufen unter dem Hashtag #trashtag in den sozialen Medien sehr ähnliche Aktionen. Allen gemeinsam: Die Menschen sammeln kollektiv Müll, um ihr Umfeld sauber zu halten und zugleich zum Umweltschutz beizutragen.

In Leichlingen allerdings ließ die Beteiligung zuletzt etwas nach: Im Vergleich zu früheren Jahren haben sich laut Stadtverwaltung, die die Aktion mit dem Bauhof organisiert, beispielsweise keine weiterführende Schule und auch nur wenige Grundschulen beteiligt. „Das könnte etwas mehr sein“, sagte Rebecca Hermann von der Stadt, berücksichtigte dabei aber auch, dass viele, die sich bereits angekündigt hatten, unfreiwillig krankheitsbedingt oder durch den Sturm in der vergangenen Woche ausgefallen waren.

Info Beim Joggen Müll einsammeln Plogging Vielleicht setzt sich dieser Trend ja auch in Leichlingen durch? Seit einigen Jahren sammeln Jogger beim sogenannten Plogging Müll ein. Dazu treffen sich die Sportler regelmäßig in kleinen Gruppen.

Mit dabei waren am Samstag dafür sieben Kollegen der VR Bank Leichlingen. „Ich habe das vor einiger Zeit in der Zeitung gelesen und in die Runde gefragt, wer mitmachen will“, erzählte Filialleiterin Isabella Klein. Nun wolle man gemeinsam etwas für die Umgebung tun. Mit Plastiksäcken, Handschuhen und Müllpickern zogen die Banker los in Richtung Altem Stadtpark, um als erstes vor der eigenen Tür zu kehren. Da aber hatte am Vortag schon der Verein „Rettet den Stadtpark“ Hand angelegt. „Wir mussten unheimlich viele Flaschen aus dem Gebüsch holen“, erzählte der Aktive Lothar Neuschäfer, der mit seinen Mitstreitern drei schwere Säcke zur Abholung für die Bauhof-Mitarbeiter am Rathaus bereitgestellt hatte. Für die Bank-Kollegen blieb allerdings trotzdem genug Arbeit: Entlang des Wallgrabens hatte sich am Straßenrand so viel Müll in den Bäumen und Sträuchern angesammelt, dass sie dort anderen Freiwilligen zu Hilfe eilen konnten.