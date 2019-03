Bauprojekt in Gefahr : Hallenbad-Abriss - Mietvertrag im Weg

Lars Burgwinkel vor seinem Physiotherapie-Zentrum im alten Hallenbad. Sein Mietvertrag ist bereits verlängert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Physiotherapeut Burgwinkel würde ja in den Neubau ziehen, aber nicht zu den angebotenen Konditionen.

Von Ina Bodenröder

Vor einem Jahr musste es plötzlich ganz schnell gehen: In einer Sondersitzung beschloss der Rat den Neubau des Hallenbades ein Stück versetzt am Büscherhof, weil dem alten Bad als Sanierungsfall die Schließung drohte. Der Altbau sollte später abgerissen werden und Platz machen für Wohnungen. Ein wichtiges Detail aber blieb im politischen Schlagabtausch unberücksichtigt: Das alte Blütenbad hat mit der Physiotherapie-Praxis „TherapieBurg“ einen Mieter, dessen Zukunft am Standort bei dem eiligen Entscheid überhaupt nicht geklärt war. Jetzt hat der Unternehmer die Option gezogen, seinen Mietvertrag im Altbau mit der Leichlinger Bäder- und Beteiligungsgesellschaft LBB vorzeitig um weitere zehn Jahre zu verlängern. Sind die Pläne für den Neubau damit gescheitert?

Auf Anfrage unserer Redaktion schreibt LBB-Geschäftsführerin Alice Bosch, bei der Ratssondersitzung im Frühjahr 2018 habe aufgrund der Gespräche und Zusagen für die LBB festgestanden, dass für Burgwinkels Unternehmen im Hallenbad-Neubau Flächen mitgeplant würden – laut Ratsvorlage rund 600 bis 700 Quadratmeter. Im Spätsommer 2018 seien diese Überlegungen konkretisiert und die vorgesehene Fläche von der Größe her modifiziert und in die weiteren Planungen einbezogen worden. „Von daher stand bis dahin für die LBB fest, dass der ursprüngliche Mietvertrag im Zuge dieser Vereinbarung an dieses Verhandlungsergebnis angepasst wird“, sagt Bosch.

info Noch kein Termin für Rats-Sondersitzung Die Ratsmitglieder wurden laut Lothar Esser (FDP) zum ersten Mal über bestehende Laufzeiten des Mietvertrages und von den Verhandlungsschwierigkeiten Ende Oktober 2018 durch einen Brief der LBB-Geschäftsführerin Alice Bosch in Kenntnis gesetzt. Obwohl danach eine Sondersitzung des Rates anberaumt werden sollte, um über die neue Lage zu entscheiden, gibt es dafür offenbar bislang keinen Termin.

Die Gespräche bestätigt Therapieburg-Eigentümer Lars Burgwinkel. „Ich habe immer signalisiert, dass ich den Standort am Hallenbad optimal finde und gerne daran festhalten möchte“, sagt Burgwinkel. Einen Umzug in den Neubau könne er sich durchaus vorstellen. „Aus unternehmerischer Sicht aber völlig unmöglich ist der Vorschlag der LBB, dass ich jetzt einen Mietvertrag über 20 Jahre für den Neubau zum nahezu doppelten Mietpreis unterschreibe. Ich mache keine Mietverträge, die irgendwann beginnen, das ist unseriös“, betont der Physiotherapeut. Trotz der zahlreichen Gespräche liege ihm außerdem bis heute kein schriftliches Angebot vor.

Die Ratsmitglieder waren bei ihrer Abstimmung über die Details des Mietverhältnisses im Blütenbad offenbar nicht informiert: „Bei der damaligen Ratsentscheidung ist man davon ausgegangen, dass Herr Burgwinkel mit seinem Therapiezentrum mit in den Neubau einzieht. Über die Langfristigkeit des bestehenden Mietverhältnisses war uns nichts bekannt!“, sagt BWL-Fraktionsführer Martin Steinhäuser.

Das bestätigt Hermann Terjung von der UWG. Beide Fraktionen hätten für ein neues Bad ohnehin das Eicherhofsfeld als Standort bevorzugt. SPD, Linke und Grüne setzten mit ihrer Mehrheit aber Büscherhof durch. „Wenn die Karre hoffnungslos in den Sand gesetzt worden sein sollte und kein vernünftiger Lösungsansatz für einen Neubau am jetzigen Standort erarbeitet werden kann, ist sicherlich noch einmal über ein Kombibad am Eicherhofsfeld zu diskutieren“, betont Terjung.

Auch FDP-Ratsherr Lothar Esser beklagt die mangelnde Transparenz bei der LBB und ihren Aufsichtsgremien und vermutet, dass entscheidende Informationen entweder bewusst zurückgehalten wurden oder aber der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung selbst keine Kenntnis darüber hatten. „Beides ist höchst bedenklich und höchst kritisch zu bewerten“, kritisiert Esser. Er geht davon aus, dass der Ratsbeschluss unter diesen Voraussetzungen keinen Bestand hat und aufgehoben werden muss, fordert dafür eine sofortige Ratssondersitzung. Andernfalls werde er den Beschluss überprüfen lassen und anfechten.

Die CDU schließlich wird laut ihrem Fraktionsvorsitzenden Helmut Wagner beantragen, „alle kostenverursachenden Aufträge und Aufgaben im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben des Hallenbades bis zu einem neuen Ratsbeschluss unverzüglich zu stoppen.“ Nach derzeitiger Sachlage sei ein Neubau anscheinend weder finanzierbar noch praktisch durchführbar, da der Mieter Therapieburg langfristig im Blütenbad verbleibe.