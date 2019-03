Großprojekt: Gestüt und Hotel auf „Gut Müllerhof“

Leichlingen Ein Düsseldorfer Unternehmen hat große Pläne für die riesige Anlage des verstorbenen Schreinermeisters Otto Kunze.

Neue Perspektiven für den Müllerhof? Knapp ein Jahr ist es her, dass Schreinermeister Otto Kunze starb. Bei seinem Tod im Frühjahr 2018 war nicht klar, was aus seiner riesigen Anlage werden sollte. Jetzt hat sie mit „Gut Müllerhof zur Motte“ einen neuen Namen samt Wappen. Und es gibt offenbar Pläne für das Anwesen.

Auf der Internetseite der Düsseldorfer Firma LO-projects heißt es: „Aktuelles Projekt: Gestüt Müllerhof. In Leichlingen, direkt an der Wupper gelegen, entsteht der Ausbau des Gestütes Gut Müllerhof zur Motte. Hier ist Raum für 26 Pferde.“ Das Gestüt verfüge über Weiden von insgesamt ca. 16 Hektar sowie ca. fünf Hektar Wald. Die Gestaltung, Ausstattung und Technik entspreche aktuellsten Erkenntnissen der Hippologie. Das Gestüt sei seit Mitte 2018 im Bau und werde voraussichtlich den letzten Ausbaustand im dritten Quartal 2019 erreichen.

Nun also die Idee vom Gestüt. Und nicht nur die: LO-projects präsentiert im Internet unter „geplanten Projekten“ das Resort Hotel Gut Müllerhof. „In dem Gebäudekomplex, in dem auch das Gestüt geplant ist, kann ein Hotel der besonderen Art entstehen.“ Insgesamt würden über 100 Zimmer entstehen, die zum überwiegenden Teil in der sogenannten Asset Klasse 3 Sterne angesiedelt seien. Hinzu kämen ca. zehn Suiten im Herrenhaus. Ein Restaurant in einer Orangerie und der Gestütsbetrieb, der autonom betrieben werde, mache das Gesamtkonzept Gut Müllerhof zu einem der interessantesten Projekte in der Region zwischen Köln und Düsseldorf.