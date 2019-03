Leichlingen: Zwölf Orgelpfeifen aus Kirche gestohlen

Leichlingen Die Polizei meldet einen ungewöhnlichen Diebstahl aus Leichlingen.

Diebe haben aus einer Kirchenorgel einer Kirche an der Lingemannstraße in der Zeit von 24. Februar, 11 Uhr, bis zum 15. März, 8 Uhr, zwölf Holzorgelpfeifen gestohlen. Eine Orgelspielerin wollte am Freitagmorgen die Orgel spielen. Am Klang konnte sie heraushören, dass verschiedene Pfeifen fehlten. Als sie die Truhenorgel daraufhin genau kontrollierte, musste sie feststellen, dass zwölf Orgelpfeifen ausgebaut und gestohlen wurden. Die Kirche an der Lingemannstraße ist tagsüber zwischen 8 Uhr und 19 Uhr für jedermann frei zugänglich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02202 205-0 entgegen.