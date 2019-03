Schloss Eicherhof : Gartenlust auch bei grauem Himmel

Leichlingen Auf Schloss Eicherhof ließen sich die Besucher vom trüben Wetter nicht abhalten von der Vorfreude auf Frühling.

Lust auf Gartenschmuck und Kunsthandwerk weckte am Wochenende – trotz herbstlichen Wetters – der nun schon sechste Frühjahrsmarkt auf Schloss Eicherhof. Zahlreiche Besucher aus der Region strömten in die Blütenstadt, um sich von den Werken und Produkten der rund 70 Ausstellern erfreuen zu lassen.

Am 19. und 20. Oktober findet der siebte Herbstmarkt auf Schloss Eicherhof statt. Zwischen 11 und 18 Uhr bieten rund 70 Aussteller ihre Produkte an.

Auf der Außenanlage hatten Künstler aus der weiteren Region ihre Werke ansprechend in die Natur plaziert, wie etwa Norbert Wilting aus Rhede. Seine bunten Baumwächter-Skulpturen, menschliche Gestalten in Kletterposition, hatte Wilting an Bäume der Gartenanlage befestigt, und sie weckten das Interesse der Besucher. „Die sind stark nachgefragt“, bemerkte der Künstler, der seit den Anfängen des Marktes auf Schloss Eicherhof stets einen Stand bezieht, sowohl im Frühjahr als auch im Herbst.

„Das Wetter ist diesmal zwar nicht so schön, aber die Besucher hier sind hart im Nehmen und kommen trotzdem, mit Gummistiefel und Regenschirm.“ Wilting kommt gerne zum Markt in der Blütenstadt, sagt er – „wegen der schönen Atmosphäre. Es ist eben ein kleiner, familiärer Markt.“

Auch Agnes Schwabe aus Solingen ließ es sich, trotz wolkenverhangenem Himmel, nicht nehmen, den Markt in der Blütenstadt zu besuchen, zum wiederholten Male, wie sie erzählte: „Ich komme gerne, weil es hier immer schöne Sachen gibt und es einfach ein toller Ort ist.“ Für ihren Garten hatte sie metallische Skulpturen erworben. „Das Wetter ist zwar heute nicht ganz so optimal, aber der Frühling kommt bestimmt, und dann will ich es in meinen Garten schön haben.“