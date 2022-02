Für ein sauberes Moers : Aktionstag gegen wilden Müll

Moers Engagierte Moerser können im März wieder Abfälle sammeln.

Die Politik denkt über eine Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen nach. Trotz aller Vorsicht wird wohl bald auch bei Veranstaltungen wieder mehr möglich sein. Claudia Jaeckel, Abfallexpertin der Enni Stadt & Service Niederrhein, will deswegen nach der Zwangspause im Vorjahr gemeinsam mit dem Abfallkümmerer Denis Zierdt in Moers wieder einen Abfallsammeltag durchführen.

„Die Nachfrage ist da“, sagte Jaeckel. Seit Januar hätten sich engagierte Bürger und Institutionen wie etwa das Stadtteilbüro Meerbeck gemeldet, um sich noch vor der beginnenden Vogelschutzzeit an einem Aktionstag zu beteiligen. Jaeckel nimmt den 12. März als Abfallsammeltag in den Blick. Beteiligen sollen sich nach ihren Vorstellungen dann vor allem Familien oder Nachbarschaftsgemeinschaften. Wenn nötig, gebe es für die Teilnehmer nach vorheriger Anmeldung wieder Handschuhe und Müllsäcke. Vereine, Kindergärten und Schulklassen will Jaeckel 2022 noch nicht mobilisieren. „Einzelpersonen oder kleinere Gruppe können aber wieder auf die Suche nach achtlos weggeworfenem Unrat gehen“, so die Abfallexpertin. Die Enni werde die gesammelten Hinterlassenschaften wie üblich an vereinbarten Orten abholen.