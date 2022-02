Auch Toilettenschüsseln gefunden : Helfer sammeln Müll am Junkerberg

Helfer sammeln Müll am Junkerberg

Bei der Aktion am Junkerwald haben die Helfer viel Müll gefunden. Foto: VFFNH Foto: Verein der Freunde und Förderer des Natur- und Landschaftsschutzes Hückelhoven eV (VFFNH)

Hückelhoven Etwa 40 Personen haben sich an der Aktion in Hückelhoven beteiligt. Die Helfer fanden allerlei kuriose Gegenstände. Weitere Sammeltage sollen bald folgen.

„Es gibt nichts Gutes – außer man tut es“ – getreu dieses Mottos hatte der Verein der Freunde und Förderer des Natur- und Landschaftsschutzes Hückelhoven für den vergangenen Sonntag zu einer Müllsammelaktion rund um den Junkerberg in Hückelhoven eingeladen.

Dem Aufruf waren etwa 40 Personen gefolgt, die aus Baal, Doveren, Hückelhoven, Millich, Ratheim und sogar aus Erkelenz kamen, um in dem Hückelhovener Waldstück für Ordnung zu sorgen. Aufgeteilt in mehreren Gruppen wurden der Wald, die Feld- und Wanderwege sowie umliegende Straßenzüge vom Müll befreit. Dabei fanden die vielen Helfer nicht nur illegal abgeladenen Müll im Waldgebiet, sondern auch allerhand wohl achtlos aus dem Fenster geworfene Teile am Straßenrand.