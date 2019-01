Leichlinger Einrichtung ausgezeichnet: Roderbirken ist erneut „Top-Reha-Klinik“

Leichlingen Die Einrichtung erlangte das Siegel zum dritten Mal in Folge. Und ist zudem eine „Diabetikerfreundliche Klinik“.

Wenn man sagte: Es ist schon wieder passiert, klingt es zu sehr nach Zufall. Dabei ist es garantiert kein Zufall, dass die Klinik Roderbirken einmal mehr in der Liste der „Focus Top-Reha-Kliniken in Deutschland“ – Fachbereich Herz – geführt wird, sondern ein Stück kontinuierlicher Arbeit. Zum dritten Mal hat sich die Einrichtung einen Platz erarbeitet. Routine sei das nicht, sagt Verwaltungsdirektor Hansjörg Hüllbusch. In früheren Zeiten habe es die Bundesjugendspiele geben. Für eine Urkunde, über die man sich gefreut habe und die eine Standortbestimmung für einen selbst war, musste man sich immer aufs Neue fit machen, vergleicht er. Und um beim Beispiel Schule zu bleiben: Abschreiben von den Daten aus dem Vorjahr funktioniert nicht, denn „das Institut, das die Information von den Kliniken einholt, fragt jedes Mal auch neue Dinge ab“, berichtet der Verwaltungschef.