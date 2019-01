Tierischer Umzug : Alpaka-Hengst Horst lebt jetzt in der Eifel

Alpaka-Hengst Horst lebt jetzt in der Eifel

Horst im Januar 2016, da war er gerade ein paar Wochen alt. Der kleine Alpaka-Hengst lebt jetzt mit zwei Stuten in der Eifel. So entging er dem Rangkampf mit Papa Socke. Foto: Uwe Miserius Foto: Miserius/Uwe Miserius

Leichlingen Vor drei Jahren kam Horst auf dem Hielscher Hof zur Welt. Wegen drohender Rangkämpfe mit dem Vater musste er den Hof verlassen.

Alpakas haben ein flauschiges Fell, sehen knuffig aus und sind aktuell der letzte Schrei. Sei es als Weggefährte bei einem ausgiebigen Spaziergang, als Gast und Fotomotiv auf der eigenen Hochzeit oder als dekorative Holzfigur. Auch in Leichlingen ist das Trend-Tier beheimatet – nämlich auf dem Hielscher Hof. Horst, das RP-Alpaka, hat sich aber auf den Weg in die Eifel gemacht.

Vor kurzem feierte Horst seinen dritten Geburtstag. Denn am dritten Advent 2015 erblickte der kleine Alpaka-Hengst das Licht der Welt im Stall von Bernd und Ute Hielscher in Krähwinkel. In einer Aktion mit der Rheinischen Post fanden die Hofbesitzer damals Paten für das Fohlen: Dieter Kalla und Christine Bienewald. Horst entwickelte sich zu einem kleinen Mann mit einem eigenen Kopf, eben etwas bockig. Er aß gerne Alpaka-Müsli, Heu und Gras, die Paten durften seine Wolle nach dem ersten Haarschnitt mitnehmen.