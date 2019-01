Karneval in Leichlingen: Blütenstädter in neuen Uniformen

Blütenstädter in neuen Uniformen

Karneval in Leichlingen

Die Tollitäten Prinz Axel I. und Andrea I. fühlten sich sichtlich wohl, in der Mitte der neuen Uniformen der Blütenstädter. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Karnevalsgesellschaft lud zum Neujahrsempfang ins Haus Klippenberg ein.

Ganz schön schnieke, diese neuen grün-goldgelben Uniformen von der KG Blütenstädter. Mit ihnen strahlten die Karnevalisten jetzt quasi um die Wette bei ihrem traditionellen Neujahrsempfang im Haus Klippenberg. Empfangen hat die Karnevalsgesellschaft unter anderem das Leichlinger Prinzenpaar Axel I. und Andrea I. Den jecken Start ins neue Jahr versüßten außerdem Auftritte der Leichlinger Gardetanzgruppen und die traditionelle Übergabe des Ordens des Vereins. Für die Blütenstädter stehen als nächstes etliche Termine bei jecken Sitzungen in Leichlingen an. Am Karnevalssonntag, 3. März, veranstalten die Blütenstädter ihre ebenfalls schon traditionelle Kinder-Karnevals-Party.