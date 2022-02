Serie Willkommen, Baby! : Kliniken für Mutter, Vater und Kind

Eine Hebamme zeigt einer werdenden Mutter die Ausstattung des Kreißsaals am Florence-Nightingale-Krankenhaus in Düsseldorf. Wegen der Pandemie findet im Moment vieles nur digital statt. Foto: Klinik

Meerbusch Schwangere in Meerbusch haben in den umliegenden Städten eine große Auswahl an Geburtskliniken. Corona erschwert momentan Besichtigungstermine im Kreißsaal oder Geburtshaus. Online gibt es aber erste Einblicke.

In der zweiten Folge unserer kleinen Serie rund um Schwangerschaft und Geburt haben wir einige Kliniken aufgeführt, die für Schwangere aus Meerbusch mit dem Auto gut und schnell zu erreichen sind. Auch Geburtshäuser sind für die Meerbuscher Familien bequem zu erreichen. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann je nach Vorlieben und Wohnort ergänzt werden. Entscheiden müssen sich Mütter und Väter, welche Kriterien für sie wichtig sind: Brauche ich eventuell eine angeschlossene Kinderklinik? Ist mir ein Hebammen-Kreißsaal wichtig? Will ich eine ambulante Geburt oder will ich fernab vom Krankenhaus die intime Atmosphäre eines Geburtshauses in Anspruch nehmen?

Sind diese Überlegungen abgeschlossen, können sich die werdenden Eltern auf Entdeckungstour begeben und Häuser näher unter die Lupe nehmen. Einige Besichtigungen und Kurse können von den Häusern während der Corona-Zeit nicht angeboten werden. Oftmals bestehen aber Online-Alternativen. Tagesaktuelle Informationen finden junge Eltern auf den jeweiligen Internet-Seiten der Einrichtungen.

Johanna-Etienne-Krankenhaus, Neuss, Gynäkologie und Geburtshilfe, Am Hasenberg 46, 41462 Neuss, Telefon 02131 5295-5002, Telefon Kreißsaal: 02131 5295-5384 kreisssaal-jek@ak-neuss.de www.johanna-etienne-krankenhaus.de. Angebote vor und nach der Entbindung: Geburtsvorbereitungskurse für Frauen, Geburtsvorbereitungskurse für Paare, Wochenend-Paarkurse, Väterabende, Akupunktur zur Geburtsvorbereitung ab der 36. SSW, Geschwisterchen-Kurse, individuelle Geburtsplanung. Vorträge: Kinderkrankenschwester über Wickeln, Säuglingsnahrung, IBCLC Stillberaterin über Fragen rund ums Stillen, Kinderarzt informiert – „Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett“, Infoabend mit einer Gynäkologin.

Städtische Kliniken Neuss

Lukaskrankenhaus, Gynäkologie und Geburtshilfe Preußenstr. 84, 41464 Neuss, Telefon 02131 888-2512, 888-2816, frauenklinik@lukasneuss.de, www.lukasneuss.de. Angebote im Elternraum, Haus 8: Geburtsvorbereitungskurs für Paare, Schwangerschaftsgymnastik, Stillvorbereitungskurs, Säuglingspflege, Babymassage, Rückbildungsmassage,

Helios Klinikum Krefeld

Mutter-Kind-Zentrum, Lutherplatz 40, 47805 Krefeld, Telefon 02151 32-2382 oder 32-2248, elternschule.krefeld@helios-gesundheit.de, www.helios-gesundheit.de/krefeld. Kurse der Helios-Elternschule „Storchentreff“: Informationsabende für Schwangere und werdende Eltern Jeden 2. und 4. Montag im Monat, 19 Uhr, Ganzheitliche Geburtsvorbereitung: Geburtsvorbereitung für Frauen, Geburtsvorbereitung für Paare, Wochenendgeburtsvorbereitungskurs, Geburtsvorbereitende Akupunktur, Hebammensprechstunde.

Florence-Nightingale-Krankenhaus