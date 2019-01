Kunstprojekt : „Neugier“ lautet das Jahresthema 2019 im Sinneswald

Wicze Braun und Wolfgang Brudes in ihrem Sinneswald. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Wicze Braun und Wolfgang Brudes haben befreundeten Künstler einen besonderen Schaffensauftrag gegeben.

Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt, da wecken die Betreiber des Sinneswaldes, das Künstlerpaar Wicze Braun und Wolfgang Brudes, mit ihrem neuen Jahresthema wieder Begierden. Und zwar in besonderer Art: Für 2019 haben sie überlegt, befreundete Künstler Werke zum Thema „Neugier“ erarbeiten zu lassen.

Rund 40.000 Besucher empfängt der Sinneswald pro Jahr. „Wir sind einerseits selbst ganz erstaunt über die große Resonanz“, sagt Wicze Braun, „andererseits freuen wir uns natürlich sehr darüber. Der Sinneswald ist schließlich auch ein ganz besonderer Ort.“ Braun muss es wissen, nicht nur, weil sie den Steinbruch und das fünf Hektar große Waldstück am Murbach seit einem Vierteljahrhundert als Fläche und Treffpunkt für Kunst und Kultur zur Verfügung stellt. Braun ist an diesem Ort aufgewachsen: „Hier ist mein Elternhaus, und hier in der Natur bin ich groß geworden.“

Vor nun schon 26 Jahren zog es die gebürtige Westfälin nach ihrem Architekturstudium in Aachen mit ihren Lebensgefährten zurück in die Blütenstadt. „Es bot sich an, dieses Idyll mit Kultur zu schmücken“, erzählt Braun. Skulpturen fanden ihren Platz zwischen Sträuchern und Kräutergärten, die grüne Lunge wurde zu einer beliebten Bühne für Lesungen und Konzerte.

Seit 2001 bemüht sich das Paar zudem, das Angebot regelmäßig unter ein neues, spannendes Jahresthema zu stellen. „Durch den 11. September kamen wir darauf, eine Ausstellung zum Thema Krieg und Frieden zu machen, daraus entwickelte sich dann alles andere.“ So gab es beispielsweise eine Ausstellung zum Thema Freundschaft anlässlich des 40-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Leichlingen und Marly-le-Roi. „Als die Spinnerei 150 Jahre alt wurde, haben wir etwas zum Thema Spinnen gemacht.“ Im vergangenen Jahr stellten Künstler aus der Region ihre Werke zum Thema Freiheit zur Verfügung.

In diesem Jahr soll jetzt buchstäblich die Neugier geweckt werden. Was Besucher des Sinneswaldes zur Eröffnung der neuen Ausstellung im Mai erwarten können, will Braun natürlich noch nicht verraten, obwohl sie bereits die ein oder andere der insgesamt 70 angemeldeten Künstlerarbeiten gesichtet hat. Jeder interpretiere das Wort und das dahinterliegende Konzept schließlich anders. „Das macht es ja ebenso spannend. Einer der Künstler schrieb mir zum Beispiel, dass Neugier besser sei als Habgier. Erst da wurde mir bewusst, dass auch in Neugier Gier steckt.“ Eigentlich ein negativ behaftetes Wort. „Es ist spannend zu sehen, was solche Erkenntnisse mit einem machen.“

Eröffnet wird die Skulptur-Ausstellung am 5. Mai um 15 Uhr. Bis dahin müssen Gäste aber nicht auf einen Besuch im Sinneswald warten. Schon im März beginnt das Programm, dass für jeden etwas bereithält. Handwerker und Gartenfreunde dürfen sich am 16. März, ab 10 Uhr zum Aktionstag im Murbachtal austoben. Tatkräftige Unterstützer werden allerdings das ganze Jahr über benötigt. Am 24. März um 11.30 Uhr gibt es das erste Matinée-Konzert zum Jahresthema Neugier mit Pauline und Jana-Marie Gropp.