Fehler in der Signal-Automatik : Große Teile der Stadt ohne Straßenbeleuchtung

Laternenlicht wie hier war den Leichlingern am Donnerstag großteils versagt. Grund: ein Fehler in der Signal-Automatik. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Leichlingen Eine Störung in der Signal-Automatik sorgte für den Blackout in Leichlingens Straßen.

Stockfinster war es ab dem späten Donnerstagnachmittag in weiten Teilen der Blütenstadt. Wer mit dem Hund raus wollte oder zum Nachbarn oder zum an der Straße angestellten Wagen, brauchte da am besten eine Taschenlampe, denn „von oben“ kam nichts Erhellendes. Die Straßenbeleuchtung war fast überall in Leichlingen ausgefallen. Und das über Stunden.

Dass die Laternen nicht wie üblich anging, bemerkten die ersten Leichlinger zügig, meldeten das gegen 17.45 Uhr bei der zentralen Leitstelle der Rheinenergie. Die Mitarbeiter dort verständigten die Energieversorgung Leverkusen (EVL). Einsatz für den so genannten Entstördienst. Diese Aufgabe übernimmt die EVL für den ansonsten für Leichlingen zuständigen Energieversorger Belkaw.

Normalerweise werde die Straßenbeleuchtung von Köln aus automatisch angesteuert. Heißt: Auf das Signal aus Köln hin geht die Straßenbeleuchtung zum Zeitpunkt X in Leichlingen an. Nur: Zum Zeitpunkt X am Donnerstag gab es offenbar in der Automatik eine Störung, bei den Laternen in der Stadt kamen keine Signale aus der Domstadt an. Folge: Es blieb über etliche Stunden auf den Straßen duster.

Derweil lief hinter den Kulissen Plan B an: „Nachdem die Information bei uns eingegangen ist, sind von uns vier Mitarbeiter nach Leichlingen rausgefahren“, heißt es von den EVL auf Anfrage unserer Redaktion. Denn wo die Technik versagt, ist Handarbeit gefragt.



Die Mitarbeiter fuhren einzelne Verteilerkästen in Leichlingen an, um das Laternenlicht händisch anzuschalten. Gegen 21.30 Uhr war die Beleuchtung dann auf allen Leichlinger Straßen wieder hergestellt.

Nichts mit der Automatik-Störung zu tun hatte ein Vorfall kurz vor Weihnachten an der Opladener Straße. An dem Tag wollte eine Leichlingerin mit Begleitung im neuen portugiesischen Restaurant essen gehen. „Da blieb aber die küche kalt“, schilderte sie nun im gesopräch. Denn der Strom war weg.“