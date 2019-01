Auszeichnung für die Feuerwehr : Ehrenplaketten für die selbstlosen Retter

Im Dauereinsatz: die Leichlinger Feuerwehr beim Unwetter im Juni 2018. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Bei der Neujahrsbegegnung der Stadt Ende Januar wird den Leichlinger Feuerwehrleuten eine besondere Anerkennung zuteil.

Das neue Jahr war noch keine drei Stunden alt, da mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr raus zum Mülltonnenbrand an der Straße In den Weiden. Fünf Stunden später der nächste Einsatz: An der Trompete brannte der Inhalt von zwei Altkleidercontainern. Den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr war ein ruhiger Jahresstart nicht gegönnt.

Unruhe ist fast Standard bei den Einsatzkräften. „2017 war ein Einsatz-Rekordjahr“, sagt Hauptbrandmeister und Feuerwehr-Sprecher Thomas Schmitz. „Und das abgelaufene Jahr stand dem im Grunde kaum in etwas nach.“ Es habe vor allem auch mehr Einsätze wegen Unwettern und Stürmen gegeben. Noch immer ist den Leichlingern die verheerende Nacht auf den 10. Juni 2018 in Erinnerung, als Regenmassen über der Blütenstadt für heftige Überschwemmungen und Stadtalarm sorgten. Die Schäden sind auch nach einem halben Jahr noch nicht überall vollständig behoben, so etwa an der Paul-Klee-Schule.

Info 295 Einsätze im Rekordjahr 2017 2017 sind die Feuerwehrkräfte zu 295 Einsätzen gerufen worden. Darunter waren 27 Brandeinsätze und 199 Einsätze wegen technischer Hilfeleistung.

Gerade wegen solcher herausfordernder Einsätze soll den Feuerwehreinsatzkräften Ende Januar eine besondere Anerkennung überreicht werden: die Ehrenplakette der Stadt. Übergeben wird die Würdigung bei der Neujahrsbegegnung, zu der die Stadt nach Witzhelden einlädt – in die Fahrzeughalle des Löschzugs IV. Bürgermeister Frank Steffes hatte dem Rat im Sommer vorgeschlagen, die Plaketten an die rund 150 aktiven Feuerwehrkräfte aller vier Löschzüge zu verleihen. Einbezogen werden sollen auch alle nicht mehr aktiven Feuerwehrleute der Ehren- und Altersabteilung. „Mit der Verleihung dieser Auszeichnung möchte der Rat der Stadt Leichlingen den ehrenamtlich engagierten und wirkenden Feuerwehrleuten seinen ausdrücklichen Dank für ihren außerordentlichen Einsatz für und im Sinne der Allgemeinheit“ aussprechen. Vier große Ehrenplaketten (Durchmesser 30 Zentimeter) überreicht Steffes beim Neujahrsempfang an die vier Löschzugführer.



„Die werden bei den einzelnen Löschzügen schön aufgehängt“, verrät Schmitz. Auch für jeden Einzelnen gibt es Dank: Die rund 150 aktiven Feuerwehrleute und die Ehren- und Altersabteilung erhalten goldene Ehrenplaketten-Anstecknadeln.